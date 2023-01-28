Мельбурн, Австралия, 28 января, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) стала российская теннисистка Алина Корнеева. Финальная встреча чемпионата состоялась 28 января в Мельбурне.

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Корнеева обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5 в пользу Корнеевой. 15-летняя Корнеева была посеяна на турнире под девятым номером, у её соперницы был седьмой номер посева.

В активе Корнеевой, кроме победы на Australian Open, восемь титулов на юниорском уровне и один выигранный турнир ITF. В прошлом году теннисистка победила на юниорском турнире в Касабланке (Марокко).

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 29 января.