Москва, 28 января, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Замороженные Западом активы России не могут быть быстро изъяты и переданы Украине, считают экономисты, которых опросила «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Так, глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что ЕС может присвоить только ликвидные активы. Они составляют около 10% от всей суммы.

Кроме того, по словам Остапковича, Россия может принять ответные меры в виде претензий. Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина предположила, что Москва способна в ответ на изъятие своих денег конфисковать соответствующую сумму заблокированных ею средств недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января глава швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что Швейцарии может потребоваться провести всенародное голосование по поводу решения о конфискации российских активов в пользу Украины.