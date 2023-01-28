В ЛНР сообщили о повреждении зернохранилища из-за обстрелов ВСУ
В Новоалександровке в ЛНР при обстрелах ВСУ получило повреждения зернохранилище
Луганск, 28 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Зернохранилище и два ангара были повреждены в результате обстрелов ВСУ населённого пункта Новоалександровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 28 января сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.
Уточняется, что со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) 27 января был зафиксирован обстрел Троицкого района Новоалександровки. ВСУ выпустили по населённому пункту три ракеты из РСЗО HIMARS.
В результате обстрела были повреждены зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ при задействовании американских РСЗО HIMARS населённого пункта Белокуракино в Луганской Народной Республике.