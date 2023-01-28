Луганск, 28 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Зернохранилище и два ангара были повреждены в результате обстрелов ВСУ населённого пункта Новоалександровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 28 января сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) 27 января был зафиксирован обстрел Троицкого района Новоалександровки. ВСУ выпустили по населённому пункту три ракеты из РСЗО HIMARS.

В результате обстрела были повреждены зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ при задействовании американских РСЗО HIMARS населённого пункта Белокуракино в Луганской Народной Республике.