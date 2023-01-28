Окленд, Новая Зеландия, 28 января, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Жизни как минимум трёх человек унесли наводнения, вызванные проливными дождями, в новозеландском Окленде. Об этом 28 января сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

Наводнения, вызванные проливными дождями, начались в крупнейшем городе Новой Зеландии вечером 27 января, власти объявили в городе и его окрестностях режим чрезвычайного положения. Мэр Окленда Уэйн Браун уточнил, что режим ЧП будет действовать по меньшей мере семь дней.

В результате наводнений погибли три человека, их тела обнаружили сотрудники полиции, ещё один человек числится без вести пропавшим.

Метеослужба Новой Зеландии отметила, что за прошедшие сутки в Окленде выпало около 380 мм осадков. Аварийные службы и спасатели приняли в ночь на 28 января более 2 тыс. звонков от граждан с просьбами о помощи. Из-за разгула стихии было нарушено движение общественного транспорта и заблокированы несколько крупных магистралей. На западе мегаполиса произошли множественные обрывы линии электропередачи, без света остались несколько районов.