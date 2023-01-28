Вашингтон, 28 января, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Европейский союз после отказа от российского газа попадёт в газовую зависимость от США, считает немецкое издание Focus.

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О масштабах подобной зависимости говорит тот факт, что последние десять лет европейские компании заключили 33 договора на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ), из них десять только в 2022 году.

И такая зависимость несёт в себе риски, так как минимум после прихода к власти Дональда Трампа США подвержены политическим колебаниям, поэтому потеряли имидж надёжного партнёра. И следующие президентские выборы вновь могут привести к серьёзным проблемам в отношениях США и Евросоюза.

Кроме того, цены на газ в самих США за последние 20 лет возросли более чем в два раза, и это может подвигнуть Вашингтон оставить большую часть газа себе, тем самым оставив Европу без достаточного количества голубого топлива.

Напомним, что до обострения отношений с Москвой Евросоюз 50% газа импортировал из России.