Берлин, 28 января, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «войне Европы против России» вызвало шквал критики со стороны читателей немецкого издания Die Welt. Они оставили свои комментарии под публикацией издания о словах главы МИД ФРГ.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анналена Бербок

Пользователь Ansgar B назвал высказывание Бербок «абсолютно недопустимым» и отметил необходимость ее отставки. Читатель Holger D выразил мнение, что глава МИД ФРГ не умеет контролировать свою речь.

Еще один пользователь — Norbert S — обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом решить, кто должен покинуть свой пост — Шольц или Бербок. Так он напомнил о словах главы немецкого правительства о том, что Германия не воюет с Россией. Читатель указал на то, что Шольц и Бербок сделали прямо противоположные заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что за словами Бербок «о войне Европы против России» якобы просто стояла попытка подчеркнуть единство ЕС, НАТО и G7 («Группа семи»).