Сан-Франциско, США, 28 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Видеозапись избиения Пола Пелоси отказалась смотреть экс-спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом 27 января Пелоси сообщила в интервью американскому каналу MSNBC.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) принял решение опубликовать видеозаписи с нагрудных видеокамер сотрудников полиции и иные материалы, относящиеся к делу о покушении на жизнь супруга Пелоси. Сама Нэнси Пелоси отказалась от просмотра и прослушивания материалов дела.

«Я не слушала звонок в 911, я не слушала признание, я не видела взлома, и у меня нет совершенно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа», — заявила Пелоси журналистам.

Политик уточнила, что её супруг Пол Пелоси ещё какое-то время будет находиться под наблюдением врачей, так как он ещё не до конца восстановился. Супруг Пелоси пережил нападение на него в октябре 2022 года. 42-летний мужчина, уроженец Канады, проник в дом супругов Пелоси в Сан-Франциско и избил Пола Пелоси молотком.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения на супруга находилась в Вашингтоне. Нападавший был задержан полицией на месте преступления. Ему в совокупности грозит до 50 лет тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвиняемый по делу о нападении на дом и супруга экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не признал своей вины.