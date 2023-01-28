Вашингтон, 28 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Полицейские, виновные в смерти чернокожего Тайра Николса, могли действовать из расистских соображений, хотя сами являлись чернокожими, сообщает 28 января CNN.

Shelby County Jail Полицейские, арестованные после смерти Тайра Николса

Такое мнение высказал комментатор телеканала Ван Джонс.

«От избиения Родни Кинга в 1991 году до убийства почти три года назад Джорджа Флойда американское общество часто обращало внимание на расовую принадлежность полицейских — зачастую белых — как на фактор прискорбных актов насилия. Но нарратив «Белый полицейский убивает безоружного чернокожего» никогда не должен был быть единственной линзой, через которую мы должны пытаться понять злоупотребления и неправомерные действия полиции. Пришло время перейти к более тонкому обсуждению того, как насилие со стороны полиции угрожает жизням чернокожих», — пишет Джонс.

Затем комментатор заявил, что чернокожие не застрахованы от собственных «античёрных взглядов», так как ненависть афроамериканцев к себе является реальной вещью.

Джонс обвинил чернокожих полицейских в том, что они часто рассматривают участки, где они служат, в качестве «районов боевых действий», и поэтому обращаются с чернокожей молодёжью с большой жестокостью.

«В конце концов именно раса жертвы жестокого обращения, а не раса жестокого полицейского наиболее важна для определения того, является ли расовая предвзятость фактором насилия со стороны полиции. Трудно представить, чтобы пятеро полицейских любого цвета кожи избили бы при аналогичных обстоятельствах белого человека до смерти. И почти невозможно представить, чтобы пятеро чернокожих полицейских избили бы белого арестованного так, как это случилось с Николсом», — считает Джонс.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мемфисе, штат Теннесси, при задержании пятеро чернокожих полицейских избили чернокожего же Тайра Николса, который спустя три дня скончался в больнице.