Москва, 28 января, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Ситуация в российской экономике является «не такой мрачной», какой бы её хотели видеть на Западе авторы принятия санкций против России, заявил в подкасте на портале Lefrancais. press французский советник Франк Феррари, который проживает в Москве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По его словам, инфляция в РФ остается под контролем, и ее сохраняет действующий курс рубля. Кроме того, продукция западных производителей ввозится на российскую территорию через третьи страны или заменена на другие товары.

Феррари также отметил, что часть французов, которые живут в России, не покинули её, а французские компании, оставшиеся в РФ, вышли на параллельные каналы поставок. Помимо этого советник добавил, что находящиеся в стране французы не испытывают трудностей с российскими гражданами, несмотря на противостояние Запада с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, невзирая на то, что Париж поставляет вооружение Киеву.