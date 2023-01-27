Москва, 28 января, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Прибыль более чем в триллион рублей ожидает от банковского сектора в 2023 году Банк России. Об этом 27 января сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как уточнил Данилов, в текущем году результат ожидается «сильно лучше», чем в 2022 году, если не произойдёт каких-то непредвиденных потрясений. Данилов сделал прогноз, что прибыль в банковском секторе превысит триллион рублей.

При этом Данилов пояснил, что в 2022 году банковскому сектору России удалось получить небольшую прибыль благодаря «комбинации послабления» со стороны Центробанка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил Центробанк, российским банкам удалось получить небольшую прибыль в размере 203 млрд рублей по итогам 2022 года. Банки смогли отыграть убытки первой половины 2022 года и в декабре заработали 342 млрд рублей. Компенсировать потери помогло постепенное восстановление доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса.