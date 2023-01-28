Вашингтон, 28 января, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Соблюдение прав человека на территории США заслуживает внимания со стороны американских властей, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран, сообщило посольство России в Вашингтоне в комментарии, опубликованном 28 января в телеграм-канале дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране», — сказано в тексте.

Так российские дипломаты прокомментировали критику со стороны Соединенных Штатов из-за решения Мосгорсуда закрыть Московскую Хельсинкскую группу, а также признания ряда общественных организаций нежелательными в России.

В посольстве напомнили, что в рамках Конституции РФ действует принцип самостоятельности судебной власти. В дипмиссии подчеркнули, что не потерпят попыток дискредитировать конституционные основы России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти надеются на то, что новый посол США в России Линн Трейси не станет повторять ошибок одного из ее предшественников, который попытался вмешиваться во внутренние дела России и встал на путь русофобии.