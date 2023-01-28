Вашингтон, 28 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Записные книжки президента США Джозефа Байдена были изъяты в ходе обыска в его частном доме сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом 27 января сообщает телеканал NBC.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Уточняется, что в ходе обыска в частном доме Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр было обнаружено и изъято огромное количество записных книжек. Отмечается, что записи американского лидера относят к периоду его деятельности в качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме.

Записи могут содержать засекреченные данные, включая конфиденциальную информацию о дипломатических контактах действующего главы Белого дома. При этом точное количество записных книжек, хранящихся у него в доме, Байден назвать не смог.

Напомним, секретные документы были обнаружены в кабинете Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне, а также в гараже на территории частного дома президента США. Материалы были найдены юристами Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгресс США запросил у службы госохраны данные о гостях дома Байдена в штате Делавэр с начала 2017 года.