Байден увидел в теракте в Иерусалиме «атаку на цивилизованный мир»
Байден заявил Нетаньяху, что считает теракт в Иерусалиме «атакой на цивилизованный мир»
Вашингтон, 28 января, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Теракт в Иерусалиме является «атакой на цивилизованный мир», заявил президент США Джо Байден в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
Американский лидер обсудил с главой израильского правительства этот инцидент и предложил всю необходимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в синагоге в Восточном Иерусалиме произошла стрельба, которая унесла жизни восьми человек. Еще десять человек пострадали. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его организация осуждает это нападение.