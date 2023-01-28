Вашингтон, 28 января, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Теракт в Иерусалиме является «атакой на цивилизованный мир», заявил президент США Джо Байден в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер обсудил с главой израильского правительства этот инцидент и предложил всю необходимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в синагоге в Восточном Иерусалиме произошла стрельба, которая унесла жизни восьми человек. Еще десять человек пострадали. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его организация осуждает это нападение.