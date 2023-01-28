Вашингтон, 28 января, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Страны G7 («Большой семёрки») считают для себя приемлемым установить цены на российское дизельное топливо в диапазоне от $100 до $110 за баррель, сообщает 27 января Bloomberg.

Meena Kadri Дизельное топливо

G7 устраивает, если и Евросоюз установит потолок цен на этот вид топлива в тех же пределах. Однако страны ЕС желают установления более низкой цены — в $100 за баррель.

Источник агентства в G7 пояснил, что «Большая семёрка» опасается, что более высокая цена может привести к скачкам цен или перебоям в поставках топлива в Европу.

Однако в случае несогласия ЕС установить более высокую цену G7 готова принять и цену в $100 за баррель.

Напомним, что для установления предельных цен на российские нефтепродукты необходимо согласие всех стран G7 и ЕС.