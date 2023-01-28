Угледар, ДНР, 28 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Российские войска заняли восточную и юго-восточную часть окраин Угледара, 28 января заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные посёлки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идёт бой», — сказал Гагин.

По словам советника, штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска используют так же, как раньше использовали подземные конструкции «Азовстали» в Мариуполе и солевые шахты Соледара.

Гагин считает, что личный состав ВФУ в Угледаре представляет собой «пёстрое лоскутное одеяло», так как состоит из разных подразделений, между которыми часто нет коммуникаций и взаимодействия. Подобная ситуация, уверен советник, выгодна российским войскам.

Напомним, что бои за Угледар идут практически с самого начала СВО.