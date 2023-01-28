Лондон, 28 января, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о «нормандском формате» ставят под сомнение договороспособность стран Запада по ситуации на Украине. Такой комментарий 27 января сделало посольство России в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Экс-премьер Великобритании Джонсон, находясь на днях в Киеве, пополнил копилку саморазоблачительных публичных заявлений европейских лидеров, свидетельствующих о сознательном двурушничестве и заматывании странами Запада переговорного урегулирования вокруг Донбасса в 2014—2022 годах», — указывается в сообщении российской дипмиссии в Лондоне.

Российские дипломаты отметили, что откровения бывшего премьера Британии, а также других западных политиков о «нормандском формате» и Минских соглашениях ставят под сомнение принципиальную договороспособность западных стран и подрывают доверие к готовности соблюдать взятые ими на себя обязательства.

Также в посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что «методы подлога, обмана и фальсификации», которые Джонсон назвал «дипломатической имитацией», стали неотъемлемой частью инструмента внешней политики для стран Запада. Как отметили в российском посольстве, именно такие «имитации» привели к тысячам невинных жертв среди мирных жителей Донбасса.