Лондон, 28 января, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Британские исследователи установили название военного корабля, обломки которого были подняты у берегов Англии в 2019 году, сообщила газета Metro.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене…». Реж. Роберт Саакянц. 1984. СССР «Корабли на дно уходят с якорями с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки»

Речь идет о голландском судне Klein Hollandia, построенном в 1656 году и затонувшем в 1672 году в результате сражения в проливе Ла-Манш. Его обломки находились на глубине 32 метров недалеко от города Истборн.

Долгое время корабль обозначали как «неизвестное затонувшее судно». На месте его затопления были найдены части корпуса, пушки, итальянская мраморная плитка и куски керамики.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре у берегов американского штата Флорида были обнаружены останки корабля, который затонул более века назад. Его находке помогли ураганы, которые обрушились на побережье региона.