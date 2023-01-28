Москва, 28 января, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Масштабы производства филе минтая в России по итогам 2022 года составили почти 140 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Fish.gov.ru Минтай

В США подобный показатель достиг 138 тыс. тонн. Таким образом, впервые в истории Россия опередила США по выпуску филе минтая.

В ассоциации также уточнили, что объем вылова минтая на Дальнем Востоке увеличился в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 10,7% и достиг 1 млн 905 тыс. тонн. При этом 40% улова минтая в 2022 году в России было направлено на производство продукции глубокой переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря японское управление рыболовства объявило, что в следующем 2023 году РФ и Япония сократят квоты на вылов рыбы в 200-мильных исключительных экономических зонах обеих стран.