Москва, 28 января, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Главные управления создаст МЧС России в четырёх новых регионах страны. Об этом 28 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Уточняется, что создание четырёх территориальных органов было определено указом, который подписал глава МЧС России Александр Куренков. Во всех новых регионах уже начались организационные мероприятия.

Создание территориальных подразделений МЧС России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предполагается полностью завершить до 1 июня 2023 года.

Напомним, с 1 января 2023 года штатная численность МЧС России была увеличена до 303 107 человек. Указом президента России Владимира Путина было предусмотрено увеличение штатной численности ведомства на 15 тыс. человек в связи с комплектованием территориальных подразделений МЧС России на четырёх новых территориях.