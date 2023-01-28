Нью-Йорк, США, 28 января, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Все 15 членов Совета Безопасности ООН осудили совершённый террористический акт в Восточном Иерусалиме, сообщает 28 января Times of Israel.

kremlin.ru Заседание Совета Безопасности ООН

Экстренное заседание Совбеза было собрано в связи с кровопролитными столкновениями палестинцев с израильской армией в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Вместо этого члены Совбеза вынуждены были уделить значительное внимание нападению в Иерусалиме. Заседание проходило за закрытыми дверьми, и послы Израиля и Палестины на него допущены не были.

Напомним, что 27 января террорист убил семь человек в иерусалимской синагоге.