Москва, 28 января, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Употребление более трёх чашек кофе за день вредно для большинства людей, заявил 28 января врач-генетик Александр Резник в интервью агентству «Тайм».

Фёдор Сычков. Утренний кофе. 1906

По мнению врача, взрослому человеку безопасно употреблять не более 400 мг кофеина в день.

В среднем это эквивалентно двум-трём чашкам, хотя многое зависит и от сорта и качества напитка. Так, сто миллилитров качественного эспрессо содержит 210 мг кофеина, однако в таком же объеме растворимого кофе кофеина в семь раз меньше.

Ввиду того, что кофеин является сильнейшим стимулятором, в случае превышения дневной дозы в 400 мг он может вместо того, чтобы придать организму бодрость, привести к ещё большему утомлению.

Резник подчеркнул важность выбора фильтрованного кофе, поскольку нефильтрованный повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.