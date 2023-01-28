Финикс , США, 28 января, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Организация по защите гражданских прав обвинила частные тюрьмы штата Аризона в рабстве и подала на них иск в суд, сообщает 27 января телеканал Fox News.

Rennett Stowe Тюрьма

Правозащитники утверждают, что частными тюрьмами нарушаются 8-я и 13-я поправки к Конституции США о запрете жестоких и необычных наказаний и рабства.

В иске говорится, что использование государством частных тюрем включает в себя замену отношений между государством и заключенными отношениями между заключенными и корпорацией, что приводит к понижению статуса заключенных и превращению заключенных в рабов частных тюремных корпораций.

Правозащитники также обвинили государство в ослаблении надзора за частными тюрьмами и создании финансовых стимулов для проектирования и эксплуатации тюремных учреждений.

Напомним, что система частных тюрем очень распространена в США. В частности, из 40 000 заключённых в штате Аризона 8000 находятся в частных тюрьмах.