Москва, 28 января, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Алкогольные напитки являются главным продуктом, который ухудшает психическое здоровье и снижает стрессоустойчивость организма, заявил специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Безумие

Он отметил, что регулярное употребление спиртного приводит к снижению уровня серотонина, который помогает преодолевать стресс.

«Когда мы сталкиваемся со стрессом, вырабатывается серотонин, который нас успокаивает, он не дает нам упасть в эмоциональную яму. Если его запасы истощены в результате употребления алкоголя, то человеку будет сложнее справиться со стрессом», — сказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Эксперт предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к необратимым последствиям, в том числе и к полному исчерпанию запасов серотонина в организме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор британской реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни заявил, что отказ от употребления спиртных напитков на один месяц позволяет значительно улучшить физическое и психологическое здоровье.