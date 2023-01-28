Киев, 28 января, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Масштабная мобилизация в Закарпатской области Украины затронула и проживающих в регионе венгров, а мужчины прячутся от призыва на чердаках и в подвалах. Об этом 27 января сообщает венгерский портал Index.

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

Местные жители, приславшие свои истории, рассказали, что мобилизация «по-украински» происходит на редкость неожиданно и безжалостно. Причиной для отсрочки не служит ни наличие у призывника родственников-инвалидов, ни малолетних детей, у которых он является единственным опекуном.

Жители Закарпатья рассказывают, что мужчин останавливают на улицах, в магазинах, загоняют в автобусы для вручения повестки. Под мобилизацию попадают и венгры, которые возвращаются домой от родственников, живущих за рубежом.

Местные жители рассказали также, что мужчины пытаются скрыться от мобилизации, сидя неделями на чердаках и в подвалах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия выступает за мирные переговоры между Москвой и Киевом, так как этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, призывают в армию наравне с остальными.