Москва, 28 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Иммунитет от гриппа после выздоровления от этого заболевания сохраняется от полугода до полутора лет, заявил иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

По его словам, этот иммунитет может противодействовать одновременно нескольким разновидностям гриппа.

«Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел», — сказал эксперт, слова которого приводит Ura.ru.

Кроме того, как отметил Крючков, при наличии иммунитета к одному из видов вируса нет гарантий, что человек через некоторое время не столкнется с другой разновидностью гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января кандидат медицинских наук и врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева назвала сроки, когда в России начнется распространение гриппа В, и в какой период следует ожидать резкого подъема заболеваемости в стране.