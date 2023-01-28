Киев, 28 января, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Разочарование позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям выразил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление политик сделал 27 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский указал, что на фоне конфликта на Украине не может быть никакого нейтралитета по отношению к российским спортсменам. По мнению Зеленского, Россия может использовать спорт в своих идеологических интересах, чего никак нельзя допустить.

Зеленский обещал, что Украина сделает всё, чтобы мир защитил спорт от «политического и любого другого влияния» России, в особенности на Олимпиаде в Париже.

В заключение Зеленский выразил своё разочарование позицией МОК и президента МОК Томаса Баха, заявив, что он не хочет разбираться в том, что именно заставило Баха выдвинуть такую инициативу. Также Зеленский пригласил Баха в город Артёмовск, для того чтобы глава МОК «своими глазами увидел», что нейтралитета не существует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МОК допустил возможность участия отдельных российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении ими ряда жёстких условий и в случае, если они не принимают активного участия в российской спецоперации.