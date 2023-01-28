Париж, 28 января, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Интервью вице-спикера Госдумы Петра Толстого французскому телеканалу BFM вызвало восторг у зрителей из Франции, которые своими комментариями поддержали российского парламентария.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

При этом они подвергли критике журналистов и политологов, участвовавших в интервью 24 января, в ходе которого обсуждалась специальная операция РФ по защите Донбасса.

В ходе беседы Толстой отметил, что передача Киеву западного вооружения не сможет повлиять на ход спецоперации. Вице-спикер заявил, что ее цели будут достигнуты.

Один из зрителей выразил Толстому огромную благодарность за разговор. Вместе с тем он подчеркнул, что участвовавшие в интервью французские журналисты и политологи опозорили Францию, не сказав ничего существенного.

Пользователь по имени Sandrine Faugeron поблагодарила BFM за приглашение Толстого и отметила то, что российский депутат выглядел чрезвычайно искусно и решительно перед «журналистским» судом. Еще один зритель по прозвищу P. Medina выразил мнение о том, что интервью было похоже «на суд с политическими комиссарами, а не общение с журналистами».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского безумцем за призывы к Западу передать Киеву боевые самолеты. Он также задался вопросом по поводу того, когда Франция прекратит поддерживать Украину.