Нижний Новгород, 28 января, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в ДТП в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает 28 января пресс-служба областного ГУМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около полуночи на проспекте Гагарина.

Автомобиль Hyundai Solaris, совершив разворот через две сплошные и выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком Shacman.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и все три его пассажира погибли на месте.