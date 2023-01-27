Киев, 28 января, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Общение на русском языке запретили в стенах Киево-Могилянской академии, одного из старейших вузов Украины. Об этом 27 января сообщил член наблюдательного совета вуза, экс-вице-премьер страны Геннадий Зубко на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Новая норма была прописана в правилах внутреннего распорядка вуза, утверждённых 27 января на сессии академической конференции университета. Зубко уточнил, что в стенах национального университета «Киево-Могилянская академия» запрещено использовать русский язык, так как, по словам Зубко, он является «языком государства-агрессора».

Зубко пояснил, что преподавание на русском языке в академии уже давно не ведётся, поэтому запрет касается исключительно личного общения студентов и преподавателей.

Киево-Могилянская академия была основана в 1615 году и является одним из самых старейших вузов Украины. Преподавание ведётся на шести факультетах: гуманитарных, экономических, социальных наук, правовых наук, естественных наук и факультете информатики. Библиотека вуза является одной из крупнейших и старейших в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве в 2022 году было переименовано более двух тысяч топонимов, имевших хотя бы косвенное отношение к России.