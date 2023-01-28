Нетаньяху заявил о немедленном принятии из-за теракта всех необходимых мер
Премьер-министр Израиля после теракта объявил о решительных и хладнокровных действиях
Иерусалим, 28 января, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с терактом в синагоге Иерусалима заявил о принятии немедленных мер, сообщает 27 января Times of Israel.
Нетаньяху, посетивший место происшествия, назвал террористическое нападение одним из самых серьёзных за последние годы.
Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил полицейских за их профессиональные действия. Он заявил о необходимости решительных и хладнокровных действий и призвал людей не устраивать самочинных расправ.
Нетаньяху сказал, что кабинет министров соберется 28 января, добавив: «Мы приняли решение о нескольких немедленных шагах, осуществление которых начнётся сегодня вечером».
Напомним, что 27 января террорист расстрелял семь человек в синагоге, расположенной в Восточном Иерусалиме.