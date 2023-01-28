Иерусалим, 28 января, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с терактом в синагоге Иерусалима заявил о принятии немедленных мер, сообщает 27 января Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху, посетивший место происшествия, назвал террористическое нападение одним из самых серьёзных за последние годы.

Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил полицейских за их профессиональные действия. Он заявил о необходимости решительных и хладнокровных действий и призвал людей не устраивать самочинных расправ.

Нетаньяху сказал, что кабинет министров соберется 28 января, добавив: «Мы приняли решение о нескольких немедленных шагах, осуществление которых начнётся сегодня вечером».

Напомним, что 27 января террорист расстрелял семь человек в синагоге, расположенной в Восточном Иерусалиме.