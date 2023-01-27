Вашингтон, 28 января, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден и американский министр обороны Ллойд Остин должны дать разъяснения по поводу поставок танков Abrams украинским вооруженным формированиям, говорится в письме, направленном в администрацию США членами Конгресса от Республиканской партии Троем Нельсом, Полом Госаром, Лорен Боберт и Эли Крэйн.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Об этом сообщает издание Daily Caller. Авторы документа выражают возмущение в связи с тем, что конфликт на Украине фактически финансируется за счет американских налогоплательщиков.

Члены Конгресса считают «постыдным» выделение Вашингтоном средств для Киева при одновременном игнорировании проблем с безопасностью внутри США. Республиканцы также отметили, что Украина не является союзником Соединенных Шатов по НАТО, и поэтому у американских властей не должно быть обязательств по защите украинской территории.

Они также задались вопросом, каким образом Белый дом будет отчитываться за потерю и разрушение передаваемой техники, которая принадлежит США. Кроме того, авторы обращения не понимают, как будут возмещаться потери американских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не смогут быстро поставить Киеву танки Abrams, о чем Вашингтон просит киевский режим. Он добавил, что передача боевой техники затянется на много месяцев.