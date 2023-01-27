В Израиле задержали родителей исполнителя теракта в синагоге
Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта в синагоге
Иерусалим, 28 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Родители исполнителя теракта в синагоге, в результате которого погибли семь человек, были задержаны Армией обороны Израиля. Об этом 28 января сообщает издание Jerusalem Post.
Уточняется, что силы Армии обороны Израиля окружили дом террориста, расположенный в районе Шуафат в Восточном Иерусалиме, через несколько часов после атаки на синагогу. Родители нападавшего были задержаны.
Утверждается, что исполнитель теракта действовал в одиночку и до нападения на синагогу никаких связей с какими-либо террористическими группировками у него не было, однако силовики проверяют все связи террориста.
Напомним, 21-летний мужчина совершил вооружённое нападение на синагогу в северном еврейском поселении Неве-Яаков вечером 27 января. Отмечается, что нападавший открыл огонь по людям, выходившим из здания синагоги после пятничной молитвы. Затем, пытаясь скрыться с места происшествия, террорист открыл огонь по полицейским и был обезврежен.
Израильские СМИ отмечают, что атака на синагогу произошла через сутки после массового рейда Армии обороны Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли десять палестинцев. Предполагается, что нападение на синагогу могло быть актом мести в ответ на инцидент в Дженине.
Ранее ИА REGNUM сообщало о семи погибших в результате вооружённого нападения на синагогу в Иерусалиме.