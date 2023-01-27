Иерусалим, 28 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Родители исполнителя теракта в синагоге, в результате которого погибли семь человек, были задержаны Армией обороны Израиля. Об этом 28 января сообщает издание Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Уточняется, что силы Армии обороны Израиля окружили дом террориста, расположенный в районе Шуафат в Восточном Иерусалиме, через несколько часов после атаки на синагогу. Родители нападавшего были задержаны.

Утверждается, что исполнитель теракта действовал в одиночку и до нападения на синагогу никаких связей с какими-либо террористическими группировками у него не было, однако силовики проверяют все связи террориста.

Напомним, 21-летний мужчина совершил вооружённое нападение на синагогу в северном еврейском поселении Неве-Яаков вечером 27 января. Отмечается, что нападавший открыл огонь по людям, выходившим из здания синагоги после пятничной молитвы. Затем, пытаясь скрыться с места происшествия, террорист открыл огонь по полицейским и был обезврежен.

Израильские СМИ отмечают, что атака на синагогу произошла через сутки после массового рейда Армии обороны Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли десять палестинцев. Предполагается, что нападение на синагогу могло быть актом мести в ответ на инцидент в Дженине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи погибших в результате вооружённого нападения на синагогу в Иерусалиме.