Красногорск, 28 января, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на складе в Красногорском городском округе Московской области и охватил площадь в 2100 квадратных метров, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В 23.15 поступил сигнал о пожаре в Красногорске, 65-й километр МКАД, на территории рынка «Синдика», — сообщил представитель ведомства, слова которого передает РИА Новости.

Отмечается, что прибывшая на место первая группа пожарных зафиксировала распространение огня по всей площади одноэтажного склада, внутри которого хранятся строительные материалы. Сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в городе Дудинка Красноярского края произошел сильный пожар в отдельно стоящем здании магазина смешанных товаров. Огонь охватил около 800 квадратных метров.