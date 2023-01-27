Париж, 28 января, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Заявление о своём намерении продолжать диалог с Россией сделал 27 января президент Франции Эммануэль Макрон в ходе приёма в Елисейском дворце по случаю китайского Нового года. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я продолжу говорить с Россией», — указал французский лидер, предварительно пояснив, что его часто упрекали за диалог с Москвой.

Также Макрон подчеркнул, что все государства несут ответственность за обеспечение и поддержание мирового порядка.

Стоит отметить, что президент Франции неоднократно заявлял о необходимости выстраивания диалога с Россией, одновременно выступая за продолжение оказания поддержки Украине. По мнению Макрона, Западу необходимо избегать даже словесной эскалации, выстраивая взаимоотношения с Москвой.