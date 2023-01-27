Брюссель, 28 января, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Европейский союз провёл масштабные закупки российского дизельного топлива, сообщает 27 января Bloomberg.

Mike Peel Танкер

Ссылаясь на данные аналитиков, Bloomberg утверждает, что на фоне наступающего через несколько дней эмбарго на поставки морским путём российских нефтепродуктов нефтетрейдеры существенно увеличили объёмы импорта дизельного топлива из России.

Так, за 23 дня января европейские страны покупали у России более 600 тысяч баррелей дизеля в день, что превысило показатели импорта и поступлений за тот же период 2022 года.

В настоящее время несколько танкеров с миллионами баррелей российского дизельного топлива на борту следуют в европейские порты, чтобы успеть прибыть туда до начала действия эмбарго.

Напомним, что 5 декабря ЕС ввёл эмбарго на поставки морским путём российской сырой нефти, а 5 февраля такой же запрет должен вступить в силу и в отношении дизельного топлива из России.