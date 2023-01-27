Киев, 28 января, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией на Украине на фоне растущего недовольства со стороны Запада, который намеревается проверить деятельность окружения украинского президента, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 27 января на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил, что Пентагон и Госдепартамент США создали специальную группу, в состав которой в числе прочих вошли следователи по уголовным делам. По словам Соскина, указанная команда займется расследованием сделок по передаче Киеву денежных средств, техники и прочих материалов.

Соскин также сообщил, что заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд рассказала о формировании группы аудиторов из двух международных юридических компаний, которые должны будут проверить финансовые операции министерства обороны США.

Экс-советник считает, что Запад решил основательно «взяться» за Зеленского и его окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал о том, что Владимир Зеленский заявляет о нежелании встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за намерения получить еще больше подачек от западных стран.