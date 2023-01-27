Кабул, 28 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Акции протеста против осквернения Корана в странах Европы состоялись в нескольких провинциях Афганистана. Об этом сообщил 27 января официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Как указал Наим, массовые демонстрации, в которых приняли участие десятки тысяч разгневанных мусульман, состоялись в провинциях Баглан, Бадахшан, Балх, Герат, Гор, Джаузджан, Кабул, Лагман, Нангархар, Пактия, Саманган и других. Участники протестных акций осудили акты осквернения Корана.

Наим назвал акции осквернения священной книги мусульман, которые состоялись в Швеции, Нидерландах и Дании, «варварскими и жестокими, противоречащими всем человеческим нормам».

Напомним, акты сожжения Корана были совершены в нескольких районах Копенгагена, столицы Дании. Акцию организовал лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который заявил о намерении продолжать такие акции до тех пор, пока Турция не даст согласие на вступление Швеции в НАТО. Это уже вторая подобная акция, организованная Палуданом. До этого лидер антиисламского движения «Пегида» Эдвин Вагенсвельд порвал Коран возле здания парламента Нидерландов в знак свободы самовыражения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский политик и глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Европу в намеренном разжигании национальной вражды. С осуждением позиции властей Дании, при попустительстве которых произошли акты вандализма по отношению к священной книге мусульман, выступили и представители российской дипмиссии в Копенгагене.