Вашингтон, 28 января, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ближайшее время не собирается посещать с визитом Европу, сообщила 27 января во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«В настоящий момент у нас нет никаких планов по организации такой поездки», — сказала Жан-Пьер.

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на хорошо осведомлённые источники о том, что Байден изучает возможность в феврале совершить поездку в европейские страны. Этот визит якобы должен быть приурочен к годовщине начала СВО.

Напомним, что в последний раз Байден посещал Европу в сентябре 2022 года, когда он приехал в Лондон на похороны королевы Елизаветы II.