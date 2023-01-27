Белый дом не подтвердил сообщений СМИ о будущем визите Байдена в Европу
Джо Байден не собирается посещать Европу в ближайшее время
Вашингтон, 28 января, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ближайшее время не собирается посещать с визитом Европу, сообщила 27 января во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
«В настоящий момент у нас нет никаких планов по организации такой поездки», — сказала Жан-Пьер.
Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на хорошо осведомлённые источники о том, что Байден изучает возможность в феврале совершить поездку в европейские страны. Этот визит якобы должен быть приурочен к годовщине начала СВО.
Напомним, что в последний раз Байден посещал Европу в сентябре 2022 года, когда он приехал в Лондон на похороны королевы Елизаветы II.