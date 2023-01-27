Москва, 28 января, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Фильм режиссёра Алексея Сидорова «Чемпион мира» стал обладателем высшей национальной кинематографической премии «Золотой орёл», сообщает 27 января РИА Новости.

Цитата из к/ф «Чемпион мира». Реж. Алексей Сидоров. 2021. Россия Шахматный матч

21-я по счёту церемония вручения премии проходила в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».

Фильм рассказывает о знаменитом и драматичном трёхмесячном матче за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, проходившем в 1978 году. Главные роли в картине сыграли Иван Янковский и Константин Хабенский.

Напомним, что кинопремия «Золотой орёл» вручается Национальной академией кинематографических искусств и наук России с 2002 года.