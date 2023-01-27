Вашингтон, 28 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Систему противоракетной обороны (ПРО), которая надёжно защитит США от атак гиперзвуковых носителей ядерного оружия, обещал создать экс-президент США Дональд Трамп в случае его избрания на пост главы государства в 2024 году. Такое заявление политик сделал 27 января в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Экс-лидер США указал, что при администрации Джозефа Байдена мир стал намного опаснее. Трамп предупредил о том, что третья мировая война окажется «невиданной катастрофой», на фоне которой две предыдущие мировые войны будут выглядеть «незначительными боями». По словам Трампа, самую серьёзную опасность на сегодняшний день представляют не только ядерное оружие, но и гиперзвуковые ракеты, способные «стереть города и целые страны» буквально за минуты.

«Я построю щит для защиты Америки от ракетных атак. У нас будет мир через силу. Он у нас был, и у нас не было войн. Во времена администрации Трампа у нас не было войн — помните об этом», — заявил экс-президент США.

Для строительства щита Трамп, по его словам, планирует работать с Конгрессом и со «славными военными лидерами», которых он собирается назначить вместо действующих. Экс-глава Белого дома уточнил, что щит должен быть непроницаемым, и привёл в пример израильскую систему ПРО «Железный купол».

«Мы должны быть в состоянии защитить нашу страну, наших союзников и наши военные объекты по всему миру от угрозы гиперзвуковых ракет вне зависимости от того, откуда их запускают», — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил экс-президент США Трамп, ему понадобится не более суток, чтобы остановить конфликт на Украине.