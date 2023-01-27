Москва, 28 января, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Компания «Газпромбанк инвестиции» опровергла информацию об утечке данных клиентов, сообщает 27 января ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиции», опубликованная в некоторых телеграм-каналах, не соответствует действительности. Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети», — заявила пресс-служба компании.

Компания начала проверку подлинности данных, а также уведомила надзорные органы, которые проводят собственную проверку.

В «Газпромбанк инвестиции» также заявили, что количество клиентов, указываемое в сообщениях тг-каналов, не соответствует действительности, так как более чем в десять раз отличается от объёма реальной клиентской базы.

Напомним, что 26 января тг-каналы сообщили о публикации на подпольном форуме более 233 000 файлов с персональными данными клиентов «Газпромбанк инвестиции» по состоянию на май 2021 года.