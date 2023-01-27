Берлин, 28 января, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Попытка подчеркнуть единство ЕС, НАТО и G7 («Группа семи») против «российской агрессии» подразумевалась в высказывании министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей «о войне Европы против России», сообщил в ходе пресс-конференции 27 января представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, руководитель ведомства не собиралась своими словами вызывать резкую дискуссию в обществе. Вагнер отметил, что Бербок и другие члены немецкого правительства не раз подчеркивали, что в рамках международного права Германия якобы не является стороной конфликта из-за своей помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от Анналены Бербок прокомментировать ее слова о «войне с Россией». Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла призывал главу МИД ФРГ оставить свой пост из-за этого высказывания.