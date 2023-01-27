Киев, 28 января, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Украинские власти рассчитывают уменьшить дефицит электроэнергии в стране за счёт использования плавучих электростанций турецкого производства, сообщает 27 января пресс-служба правительства Украины.

Sumbebekos Энергокорабль

Государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины» подписала с турецкой компанией Karpowership меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере электроснабжения и использования плавучих электростанций.

Компании совместно с национальными и международными организациями планируют разработать проект финансирования и запуска 500 МВт электрической мощности от энергокораблей. Этой мощности может быть достаточно для обеспечения электроэнергией одного миллиона семей на Украине.

В рамках сотрудничества рассматриваются в том числе варианты расположения энергокораблей у берегов Молдавии и Румынии, присоединения к их электросетям и передачи тока в энергосистему Украины через межгосударственные линии электропередачи. Для оценки этой возможности планируется привлечь правительства Молдавии и Румынии.

Коммерческий директор Karpowership Зейнеп Харези заявила, что компания рада сотрудничать с украинской стороной в целях смягчения энергетического кризиса в стране. По её словам, энергокорабли являются быстрым, надежным и гибким решением для уменьшения дефицита электроэнергии.

В свою очередь генеральный директор «Энергетической компании Украины» Виталий Бутенко признал, что дефицит электроэнергии в результате повреждения генерирующей инфраструктуры Украины растёт. По его словам, пока продолжаются боевые действия, строительство новых энергоблоков для восстановления утраченных или поврежденных генерирующих мощностей невозможно, и поэтому нужно искать инновационные решения для преодоления текущего кризиса. Технология Karpowership позволяет относительно быстро развертывать новые генерирующие мощности с целью целевого направления в украинскую сеть. Бутенко выразил уверенность в том, что сотрудничество с Karpowership «может привести к изменению парадигмы разрешения энергетического кризиса на Украине».

Напомним, что турецкая компания Karpowership имеет флот из 36 энергокораблей, которые менее чем за 30 дней подключаются непосредственно к электросетям стран, используя существующую инфраструктуру с минимальными вмешательствами в неё. Суда Karpowership работают на различных видах топлива — на природном газе/СПГ, жидком топливе с низким содержанием серы, — которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду.