Киев, 27 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Несколько объектов инфраструктуры были повреждены в оккупированном киевским режимом российском городе Запорожье. Об этом 27 января сообщил назначенный Киевом секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Как уточнил Куртев, в городе были поражены несколько объектов инфраструктуры, на территории одного из них произошло возгорание. На месте пожара, по словам Куртева, работают «соответствующие службы».

Также Куртев сообщил об одном пострадавшем. Мужчина, получивший травмы, был госпитализирован.

Стоит отметить, что в 21:29 мск в оккупированном Киевом городе Запорожье, а также на оккупированной Киевом территории ДНР и Херсонской области, в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины и части Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в городе Запорожье (находится под контролем Киева).