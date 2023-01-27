Париж, 27 января, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Страны Запада пообещали поставить ВСУ 321 тяжелый танк, заявил украинский посол в Париже Вадим Омельченко 27 января в эфире телеканала BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он отметил, что партии этих боевых машин будут поставлены в разные периоды. Вместе с тем Омельченко подчеркнул, что Киев нуждается в танках в срочном порядке.

Посол отметил, что киевское правительство понимает, что передача тяжелой техники может затянуться на многие месяцы. Вместе с тем, по словам дипломата, поступление танков в августе или сентябре будет уже неактуально для ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Варшава передаст Киеву немецкие танки Leopard 2 после того, как украинские военные обучатся использовать указанное вооружение.