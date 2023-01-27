Киев, 28 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о колоссальном дефиците государственного бюджета, сообщает 27 января пресс-служба украинского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Шмыгаль сказал о том, что в 2023 году необходимо профинансировать «огромный» дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд требуется в этом году для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры.

Премьер-министр в очередной раз заявил о том, что Киев в решении этих проблем рассчитывает на помощь иностранных «финансовых доноров». Шмыгаль считает, что особую роль в восстановлении экономики Украины должна сыграть Организация экономического сотрудничества и развития.

Кроме финансовой, киевские власти надеются на большую помощь стран Запада в энергетической сфере.