Шмыгаль: дефицит бюджета Украины составляет $38 млрд
Киев рассчитывает закрыть дыры в бюджете страны за счёт многомиллиардной финансовой помощи Запада
Киев, 28 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о колоссальном дефиците государственного бюджета, сообщает 27 января пресс-служба украинского правительства.
Шмыгаль сказал о том, что в 2023 году необходимо профинансировать «огромный» дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд требуется в этом году для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры.
Премьер-министр в очередной раз заявил о том, что Киев в решении этих проблем рассчитывает на помощь иностранных «финансовых доноров». Шмыгаль считает, что особую роль в восстановлении экономики Украины должна сыграть Организация экономического сотрудничества и развития.
Кроме финансовой, киевские власти надеются на большую помощь стран Запада в энергетической сфере.