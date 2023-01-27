Дублин, 27 января, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Занятия борьбой и дзюдо спасли жизнь экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору, попавшему в ДТП. Об этом сообщил 27 января сам спортсмен в социальных сетях.

Zurab_Javakhadze/Известия Конор Макгрегор

Макгрегор опубликовал фотографию своего велосипеда, лежащего на земле, сопроводив её комментарием.

«Только что сзади в меня врезалась машина. Водитель меня не видел — его ослепило солнце. На полной скорости он въехал в меня. Слава богу, моё время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно приземляться спасло мне жизнь», — написал Макгрегор.

Кроме того, спортсмен дополнительно опубликовал видео, где он едет в автомобиле мужчины, который его сбил. По словам Макгрегора, водитель довёз его до дома, сам спортсмен практически не пострадал, серьёзный ущерб был нанесён только велосипеду.

Макгрегору 34 года, всего он одержал 22 победы при шести поражениях, спортсмен владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Макгрегор получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. После травмы спортсмен не провёл ни одного боя.