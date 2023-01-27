Киев, 27 января, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Украинское министерство иностранных дел решило вызвать венгерского посла в Киеве из-за заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине, 27 января написал в своем микроблоге представитель киевского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что глава венгерского правительства ранее сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей». Николенко обвинил власти Венгрии в намеренном разрушении отношений между Киевом и Будапештом.

Чиновник также отметил, что киевское руководство может принять «другие меры реагирования». Он не стал уточнять их содержание.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи обвинил Киев в нападках на этнических венгров в Закарпатской области.