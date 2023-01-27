Тель-Авив, Израиль, 27 января, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Жертвами вооружённой атаки на синагогу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме стали семь человек, пострадали как минимум десять человек. Об этом 27 января сообщает издание The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Уточняется, что нападавший был жителем Шуафата — района Восточного Иерусалима, населенного преимущественно палестинскими арабами. Он открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной молитвы. В попытке сбежать он также попытался открыть огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и был обезврежен.

В результате теракта погибли семь человек, пострадали как минимум десять человек, в том числе подросток 14 лет — он был госпитализирован в состоянии средней тяжести в больницу Шааре Цедек вместе с ещё тремя пострадавшими. Также отмечается, что многие люди получили ранения в результате паники, поднявшейся на месте происшествия.

Возле синагоги с пострадавшими работают медики, сотрудники полиции обследуют район возле синагоги, разыскивая возможных подельников террориста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Израиля рассматривает вооружённое нападение на людей в синагоге как теракт.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал теракт в Иерусалиме особенно циничным, ужасным и неприемлемым в день памяти жертв Холокоста.