Киев, 27 января, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Нидерланды передали Украине значительное количество энергетического оборудования, сообщает 27 января пресс-служба украинского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Начиная с декабря 2022 на Украину из Нидерландов поступило 36 грузов гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 286,7 тонны (из них за последние две недели — 12 грузов общим весом 103,6 тонны). Соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, повреждённых ударами российских ракет и беспилотников.

Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной, — трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели, арматура воздушных линий.

Напомним, что страны Запада, пытаясь восстановить украинскую энергетическую инфраструктуру, регулярно отправляют Киеву больше количество оборудования и материалов.